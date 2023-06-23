CBS News: ВСУ были вынуждены признать навыки российских военных на поле боя

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По признанию украинских солдат, попытки оттеснить российскую армию даются им невероятно сложно, потому что русские бойцы знают, как вести себя на поле боя. Слова представителей ВСУ передаёт американский телеканал CBS News.

Один из украинских военных признался журналистам канала, что ВС РФ явно умеют сражаться, а кроме того, их линии обороны просто непреодолимы. По этим причинам продвинуться вглубь российской обороны не представляется возможным, к тому же украинским военным остро не хватает абсолютно всего — "людей, оружия и боеприпасов".

Тем временем в Вашингтоне считают, что украинское наступление продвигается "неравномерно и медленно", а российские бойцы оказывают пытающимся наступать украинцам очень жёсткое сопротивление.

"Контрнаступление Украины медленно и неравномерно продвигается вдоль линии фронта длиной 600 миль (почти 966 километров), которая тянется от северной до южной границы страны, потому что они сталкиваются с более жёстким сопротивлением России, чем ожидалось", — сказано на сайте телеканала со ссылкой на официальные источники.