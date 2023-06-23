NBC News: оказавшийся на батискафе 19-летний пакистанец был "крайне напуган" перед погружением

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Один из пассажиров батискафа "Титан", 19-летний пакистанец Сулеман Дауд, был "крайне напуган" перед посадкой на подводный аппарат и отправился в путешествие лишь ради отца. Об этом сообщает NBC News, ссылаясь на тётю погибшего парня.

По словам родственницы Дауда, её племянник не хотел спускаться к обломкам "Титаника", но в конечном итоге присоединился к участникам экспедиции, сделав своему папе, увлекавшемуся историей крушения корабля, своеобразный подарок в честь Дня отца.

"Даже если бы мне дали миллион долларов, я бы никогда не села на "Титан", — сказала женщина в интервью телеканалу.

Ранее стало известно, что пакистанский бизнесмен Шахзада Дауд, его сын Сулеман, гендиректор OceanGate Стоктон Раш, ветеран французского флота Поль-Анри Нарголе и миллиардер из Великобритании Хэмиш Хардинг погибли во время взрыва на батискафе. Обломки подводного аппарата нашли неподалёку от "Титаника".