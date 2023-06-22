Пока Россия методично уничтожает на Украине оружие, полученное ею от США и НАТО, Москва благополучно наращивает собственные оружейные мощности. Такое мнение высказал магистр в области обороны и стратегических исследований Брайан Махер.
Эксперт предсказал, что Киев по этой причине ждёт крайне неприятный сюрприз в виде победы РФ.
"Киев почти полностью зависит от поставляемого Западом оружия, победа Москвы становится практически неизбежной, что будет неприятным сюрпризом для ВСУ, надеющихся на успех", — написал Махер в статье для Daily Reckoning.
Помимо этого нельзя забывать, что Россия держит под контролем большую часть территорий, ранее принадлежавших Украине. Если контрнаступление ВСУ будет и дальше идти такими же темпами, о возврате своих бывших земель Киев может забыть, отметил Махер.
А Украине ничего не останется, кроме как смириться со своим поражением, добавил эксперт.
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