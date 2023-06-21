19FortyFive: есть слово, которого Байден боится больше всего на свете — импичмент

Одно слово, которого американский президент Джо Байден боится больше всего, это "импичмент".

Фото: almode.ru

Аналитик 19FortyFive Джон Россомандо заявил, что сейчас всё чаще и чаще можно услышать этот термин. Он утверждает, что оно вызывает большую тревогу у главы Белого дома. Байден тревожится по поводу импичмента даже больше, чем о России или Китае.

Импичмент в США — это процесс, предусмотренный Конституцией Соединённых Штатов, который позволяет обвинять и удалить из должности высокопоставленных государственных служащих, включая президента, вице-президента и других федеральных должностных лиц, если они совершили "предательство, подкуп или преступление".

Однако стоит отметить, что процесс импичмента является сложным и редким. Ни один президент США не был снят с должности по итогам импичмента. Единственные два президента, в отношении которых были проведены процедуры импичмента, — Эндрю Джонсон в 1868 году и Билл Клинтон в 1998–1999 годах. Оба они были оправданы и продолжили свои президентские полномочия.

Россомандо называет несколько потенциальных причин для возможного импичмента Байдена. Во-первых, это связано с деловыми операциями его сына Хантера на Украине. Есть подозрения, что Хантер Байден получал выгоду от сделок с украинской компанией Burisma Holdings. Во-вторых, руководство выводом войск из Афганистана и передача значительного количества военного оборудования талибам может также послужить основанием для импичмента. В-третьих, неисполнение служебных обязанностей, включая проблему нелегальной миграции через границу с Мексикой, также может быть использовано в качестве основания для импичмента.