России и Украине в срочном порядке следует найти путь к миру. Разрешение конфликта военным путём недопустимо. Корреспонденты Corriere della Sera пишут об этом со ссылкой на бывшего бразильского лидера Луиса Инасиу Лулу да Силву.
Политик проинформировал о том, что в Москву и Киев прибудет в ближайшее время спецпосланник Селса Аморим.
"В мире так много людей, которые страдают от голода, так много детей без еды, а вместо того, чтобы заниматься решением проблемы неравенства, мы занимаемся войной", — подчеркнул да Силва.
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25-й 11-летний солнечный цикл в настоящее время находится в полном разгаре. Он начался в декабре 2019 года и, как ожидается, продлится примерно до 2030 года.