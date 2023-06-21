Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва: России и Украине срочно нужно найти путь к миру

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России и Украине в срочном порядке следует найти путь к миру. Разрешение конфликта военным путём недопустимо. Корреспонденты Corriere della Sera пишут об этом со ссылкой на бывшего бразильского лидера Луиса Инасиу Лулу да Силву.

Политик проинформировал о том, что в Москву и Киев прибудет в ближайшее время спецпосланник Селса Аморим.

"В мире так много людей, которые страдают от голода, так много детей без еды, а вместо того, чтобы заниматься решением проблемы неравенства, мы занимаемся войной", — подчеркнул да Силва.