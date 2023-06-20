Премьер-министр Чехии Пётр Фиала выступил с призывом избежать "замёрзшего конфликта" на Украине. Это чревато созданием центра постоянной нестабильности на территории Восточной Европы, подчеркнул руководитель чешского правительства.
Ситуацию на фронте Фиала оценил при этом как серьёзную и крайне медленно меняющуюся, пишет РИА Новости. По словам политика, Чехии успешно удалось преодолеть первые испытания, спровоцированные вооружённым конфликтом. В том числе, страна исправила свои прежние слабости, уточнил Фиала.
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