Западная пресса намеренно умалчивает реальное положение дел на передовой, заявил японский депутат Мунэо Судзуки, известный как неформальный советник экс-премьера Синдзо Абэ по России. Как подчеркнул парламентарий, мировому сообществу ясно, что у российских войск превосходство в текущей ситуации.
Как подчеркнул депутат, Запад же изо дня в день твердит о "продвижении" ВСУ, но никаких доказательств этому нет.
"Я уверен в подавляющем превосходстве России, — заявил политик ТАСС. — Как и военно-промышленный комплекс, получающий выгоду от затягивания войны, так и в прессе есть люди, которые получают выгоду от войн и территориальных споров".
По мнению Мунэо Судзуки, Запад намеренно затягивает конфликт, и победа Украины ему невыгодна. Япония же продолжает настаивать на прекращении огня.
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