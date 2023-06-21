В Японии заявили о подавляющем превосходстве России в связи с контрнаступлением ВСУ

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Западная пресса намеренно умалчивает реальное положение дел на передовой, заявил японский депутат Мунэо Судзуки, известный как неформальный советник экс-премьера Синдзо Абэ по России. Как подчеркнул парламентарий, мировому сообществу ясно, что у российских войск превосходство в текущей ситуации.

Фото: sputnik-ossetia.ru

Как подчеркнул депутат, Запад же изо дня в день твердит о "продвижении" ВСУ, но никаких доказательств этому нет.

"Я уверен в подавляющем превосходстве России, — заявил политик ТАСС. — Как и военно-промышленный комплекс, получающий выгоду от затягивания войны, так и в прессе есть люди, которые получают выгоду от войн и территориальных споров".

По мнению Мунэо Судзуки, Запад намеренно затягивает конфликт, и победа Украины ему невыгодна. Япония же продолжает настаивать на прекращении огня.