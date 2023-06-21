Визит американского госсекретаря Энтони Блинкена в Китай иначе как "позорным и попрошайническим" назвать нельзя, заявили в Центральном телеграфном агентстве КНДР. По мнению северокорейских обозревателей, это как нельзя лучше демонстрирует двуличность Соединённых Штатов Америки.
Как уточнили в КНДР, Блинкен "молил" главу Китая Си Цзиньпина о смягчении отношений.
"Госсекретарь США полетел в Китай и вымолил смягчение отношений. Одним словом, нынешний визит госсекретаря США, нельзя оценить иначе как позорный попрошайнический визит провокатора, признавшего неудачу политики давления на Китай", — заявили в ЦТАК.
В ЦТАК подчеркнули, что Вашингтон опасается ответной реакции Китая на выпады США в контексте политики в отношении Тайваня и общей напряжённости ситуации.
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