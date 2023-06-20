ZDF: премьер Китая выдвинул необычное требование к критикующему Москву Шольцу

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На пресс-конференции, которая прошла в Германии в рамках немецко-китайских правительственных консультаций, представители Китая выдвинули необычное требование к канцлеру Олафу Шольцу.

По информации немецких журналистов, Шольц остро высказался о России и призвал Китай оказать влияние на Москву в связи с украинским кризисом. Издание ZDF сообщает, что после переговоров Шольц подчеркнул важность того, чтобы Китай не поставлял оружие России и не менял свою позицию.

Наблюдатели ZDF отмечают, что Шольц посвятил много времени обсуждая Россию и Украину. Он призвал Пекин использовать своё влияние на Москву. Со своей стороны, китайский представитель избегал обсуждения вопросов связанных с Россией.

Также стоит отметить, что пресс-конференция прошла в необычной обстановке, поскольку журналистам было запрещено задавать вопросы Шольцу и китайскому представителю. Это вызвало недоумение, так как обычно на таких мероприятиях предоставляется время для взаимодействия со СМИ. По информации ZDF, такое требование выдвинул именно Китай.

"Этот процесс явно демонстрирует, как сложно иметь дело с такой мощной страной, от которой Германия зависит экономически гораздо больше, чем от российской энергетики", — отмечают журналисты ZDF.