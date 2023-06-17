Sina: Путин улыбался, когда говорил о Китае на ПМЭФ

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Выступление Президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) вызвало большой интерес, особенно когда он затронул вопрос о Китае. Журналисты издания Sina отметили любопытную реакцию Путина во время его речи.

Обозреватели пишут, что Путин улыбался, говоря о Китае. В течение своего выступления, которое продолжалось полтора часа, Путин был серьёзным, но когда речь зашла о КНР, он проявил неожиданную эмоциональность. Президент РФ обратил внимание на замечания о том, что Россия может стать экономически зависимой от Китая. Вместо того, чтобы оспаривать это утверждение, Путин привёл интересный факт.

Он сообщил, что темпы роста товарооборота между Китаем и странами Европейского союза (EC) значительно превосходят показатели российско-китайских отношений. Из этого можно сделать вывод, что Европа уже оказалась в зависимости от Китая.

"Когда я слышу, что "вы попадёте в зависимость от Китая", а вы? Не попадёте? Вы уже давно попали. Понимаете, в чём дело. Попали давно уже. И ничего", — заявил Путин.

Китайские аналитики отметили, что отношения между Россией и Китаем развиваются очень быстрыми темпами и основаны на взаимовыгодных условиях.