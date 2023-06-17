Forbes.ua: Украина попросит $400 млрд, чтобы стать энергохабом Европы

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Киев презентует в Лондоне свой весьма амбициозный план, направленный на превращение в "энергохаб Европы" к 2050 году.

Таким образом Украина предпримет попытку реализовать программу восстановления, попросив 400 миллиардов долларов, пишут корреспонденты украинского издания Forbes. ua.

Объём производства электричества увеличится всемеро, добыча природного газа — в четыре раза, а нефти — более чем в шесть раз, следует из публикации.