Не исключено, что страны НАТО передадут Киеву устаревшие истребители F-16. Об этом сообщает Bloomberg.
В агентстве уточнили, что обслуживание устаревших экземпляров F-16 будет стоить Киеву слишком дорого, обернувшись неподъёмными суммами.
"В то время как союзникам удалось сократить первоначальные расходы, предложив самолеты из существующих флотов…, содержание в воздухе этих устаревших F-16 потенциально будет достигать сотни миллионов долларов в год", — говорится в статье.
Авторы подчеркнули, что западные истребители вряд ли окажутся у Киева скоро, и уж точно никак не помогут украинской стороне в проведении наступательных действий.
Эксперты также обратили внимание, что устаревшие истребители уж точно не обеспечат Украине преимущество в воздухе. При этом следует учитывать, что срок службы устаревших F-16 будет намного меньше, чем если бы самолёты были новые.
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