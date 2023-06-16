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Модератором дискуссии на полях ПМЭФ с участием Владимира Путина станет Дмитрий Саймс

0:48
Мир

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что модератором пленарного заседания Петербургского международного экономического форума с участием Владимира Путина будет политолог Дмитрий Саймс.

Саймс является почётным президентом издания National Interest. Он будет модерировать дискуссию на которой также будет присутствовать лидер Алжира Аббдельмаджид Теббун.

Предшествовать пленарной дискуссии будет большое выступление Путина, в котором он расскажет об экономическом развитии России.

В рамках форума глава российского государства также встретится с главой ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Стоит добавить, что данное государство является основным гостем форума.

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Автор Антон Исаков
Антон Исаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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