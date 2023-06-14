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Антонов: США все глубже втягиваются в конфликт на Украине

0:41
Мир

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон все глубже втягивается в украинский конфликт. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Антонов: США все глубже втягиваются в конфликт на Украине
Фото: Коммерсант.ру

Дипломат заметил, что Соединенные Штаты своими действиями, в частности поставками оружия киевскому режиму, подталкивают ситуацию на востоке Украины к еще большей трагедии.

Реакция Антонова последовала на решение Белого дома предоставить Киеву очередной пакет военной помощи на сумму $325 млн.

Посол добавил, что США не волнует количество жертв, к которым приведет конфликт на Украине, а также судьба самой страны.

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Автор Антон Исаков
Антон Исаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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