Посол Антонов: США продолжат поддерживать Украину в террористических деяниях

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Украина в любом случае будет получать всю необходимую помощь от США, даже при проведении террористических актов: случившийся инцидент не позволит поменять позицию Соединённых Штатов по отношению к Киеву. Такое мнение выразил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя реакцию Вашингтона на атаку на Каховскую ГЭС.

Фото: Коммерсант.ру

"Любые удары, от которых страдают россияне, поощряются. Но, видимо, США этого мало".

Напомним, повреждённая Каховская ГЭС после обстрела со стороны ВСУ не подлежит восстановлению, её придётся отстраивать заново. Уточняется, что после случившегося ЧП скорость течения Днепра выросла в десять раз.