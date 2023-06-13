Власти Дании могут закупить подводные лодки для наблюдения за ВМФ России

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Власти Дании могут закупить подводные лодки с целью шпионажа за кораблями ВМФ России. Об этом сообщает портал Breaking Defense со ссылкой на главу внешнеполитического комитета парламента королевства Майкла Ааструпа Йенсена.

Фото: Вадим Савицкий

Чиновник отметил, что Дания имеет стратегически выгодное расположение. В связи с этим, российский флот должен следовать через датские воды, выходя их Санкт-Петербурга или Калининграда.

Поэтому, считает Йенсен, государству необходима глубокоэшелонированная оборона.

В парламенте Дании по данному вопросу ведутся дискуссии. Обсуждается возможность закупки подводных лодок или передача функций усиленной охраны флотам союзников.