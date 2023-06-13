Власти Дании могут закупить подводные лодки с целью шпионажа за кораблями ВМФ России. Об этом сообщает портал Breaking Defense со ссылкой на главу внешнеполитического комитета парламента королевства Майкла Ааструпа Йенсена.
Чиновник отметил, что Дания имеет стратегически выгодное расположение. В связи с этим, российский флот должен следовать через датские воды, выходя их Санкт-Петербурга или Калининграда.
Поэтому, считает Йенсен, государству необходима глубокоэшелонированная оборона.
В парламенте Дании по данному вопросу ведутся дискуссии. Обсуждается возможность закупки подводных лодок или передача функций усиленной охраны флотам союзников.
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