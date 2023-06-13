Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Телеведущий Валдис Пельш госпитализирован из-за проблем с сердцем
Челябинка пойдёт под суд за попытку убийства 11-месячного сына
Полковник Дэвис объяснил, что происходит с Россией по мере продолжения конфликта на Украине
Врач Шафалинов назвал гражданам РФ первый тревожный симптом инфаркта
МО РФ: на Времевском выступе в контрнаступ брошены подразделения, наспех сформированные из остатков ВСУ
"Турпром": знаменитый испанский курорт не смог отбиться от пьяных туристов
Косметолог РФ Попова перечислила шесть типов внешности и назвала подходящий солнцезащитный крем для каждого
Доктор Абакумов: кофе защищает от рака, полезен для мозга и печени, но вреден для некоторых людей
Bangkok Post: таксист в Таиланде оставил туриста без часов за 35 тысяч долларов

Власти Дании могут закупить подводные лодки для наблюдения за ВМФ России

0:47
Мир

Власти Дании могут закупить подводные лодки с целью шпионажа за кораблями ВМФ России. Об этом сообщает портал Breaking Defense со ссылкой на главу внешнеполитического комитета парламента королевства Майкла Ааструпа Йенсена.

Власти Дании могут закупить подводные лодки для наблюдения за ВМФ России
Фото: Вадим Савицкий

Чиновник отметил, что Дания имеет стратегически выгодное расположение. В связи с этим, российский флот должен следовать через датские воды, выходя их Санкт-Петербурга или Калининграда.

Поэтому, считает Йенсен, государству необходима глубокоэшелонированная оборона.

В парламенте Дании по данному вопросу ведутся дискуссии. Обсуждается возможность закупки подводных лодок или передача функций усиленной охраны флотам союзников.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Исаков
Антон Исаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Русские в шоке: турки начали хамить в отелях

Единичные неприятные инциденты в отелях Турции с началом сезона становятся массовым явлением. Турки начали откровенно хамить, причём выбирают они именно русских гостей.

"Царьград": турки начали избирательно хамить в отелях туристам из России
Онколог Ахмед эль-Модир перечислил семь самых опасных видов рака
Онколог назвал семь самых опасных видов рака
Пожилым нельзя: от каких супов стоит отказаться людям в возрасте
Названы симптомы приближающихся рака и инсульта
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
Про что молчит на новом видеоролике Буданов?
Врач-онколог назвал самый смертельный вид рака
"Это не стоит того": Турция рискует остаться с пустыми отелями
"Это не стоит того": Турция рискует остаться с пустыми отелями
Последние материалы
МО РФ: на Времевском выступе в контрнаступ брошены подразделения, наспех сформированные из остатков ВСУ
Косметолог РФ Попова перечислила шесть типов внешности и назвала подходящий солнцезащитный крем для каждого
"Турпром": знаменитый испанский курорт не смог отбиться от пьяных туристов
Доктор Абакумов: кофе защищает от рака, полезен для мозга и печени, но вреден для некоторых людей
Bangkok Post: таксист в Таиланде оставил туриста без часов за 35 тысяч долларов
Назван метод, как пить кофе и худеть: обмен веществ увеличится
Минобороны: ВКС РФ ночью нанесли удары по резервам ВСУ и складу с иностранной техникой
Резников: Запад приказал "рыть окопы и убивать как можно больше русских" в начале СВО
Диетолог Королёва рассказала россиянам, как избавиться от привычки есть солёное
Убивший русского туриста в Стамбуле турок оказался злостным рецидивистом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников