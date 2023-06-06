Sohu: корабли ВМФ РФ дали пощёчину Японии из-за отправки 3 тыс. наёмников на Украину

Япония решила вмешаться в конфликт на Украине и отправила Киеву три тысячи наёмников, которые будут "консультировать" боевиков ВСУ на передовой. Однако этот шаг разозлил Россию, и Москва приняла ответные меры. Об этом заявили китайские аналитики.

Фото: https://edo-tokyo.livejournal.com/10568804.html

Тихоокеанский флот провёл масштабные военные учения в Японском и Охотском морях. В манёврах участвовали более 60 кораблей, три десятка боевых самолётов и около 11 тысяч солдат, отметили эксперты. По мнению аналитиков, учения ВМФ РФ были направлены на сдерживание Японии.

"Россия дала Японии звонкую пощёчину, отправив к её берегам свой флот. Так Москва напомнила прихлебателям США, что поддержка киевского неонацистского режима не останется без последствий", — подчеркнули авторы издания Sohu.