Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция может стать членом альянса к началу саммита, который пройдет в Вильнюсе в следующем месяце. Об этом сообщает PBS.
Генсек выразил уверенность, что рано или поздно Швецию примут в организацию. Возможно, это произойдет к саммиту НАТО, однако гарантий на сей счет пока нет.
Столтенберг выразил мнение, что страна прошла долгий путь для того, чтобы стать полноправным членом альянса, но для принятия ее в организацию необходимо консолидированное решение всех членов НАТО.
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