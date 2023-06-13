Столтенберг не исключил, что Швеция станет частью НАТО к саммиту в Вильнюсе

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция может стать членом альянса к началу саммита, который пройдет в Вильнюсе в следующем месяце. Об этом сообщает PBS.

Фото: Omer Messinger/Keystone Press Agency

Генсек выразил уверенность, что рано или поздно Швецию примут в организацию. Возможно, это произойдет к саммиту НАТО, однако гарантий на сей счет пока нет.

Столтенберг выразил мнение, что страна прошла долгий путь для того, чтобы стать полноправным членом альянса, но для принятия ее в организацию необходимо консолидированное решение всех членов НАТО.