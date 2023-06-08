На Гавайях заявили об извержении одного из самых активных на Земле вулканов Килауэа

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В AccuWeather заявили, что на Гавайях началось извержение одного из двух самых активно действующих вулканов в мире Килауэа.

Фото: Splash/ All Over

По информации newizv.ru, местные власти повысили уровень тревоги. Однако, по мнению экспертов, активность не навредит жителям, отметили в СМИ.

В Геологической службе США заявляли, что высота выброса лавы из кратера Халемаумауу составляла 60 метров.

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