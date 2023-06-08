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Джордж Сорос назвал следующий шаг Украины после удара по Каховской ГЭС

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Мир

Американский миллиардер и инвестор Джордж Сорос назвал следующий шаг Украины после подрыва Каховской ГЭС. По его мнению, цель Незалежной лишить Крым водоснабжения.

Джордж Сорос назвал следующий шаг Украины после удара по Каховской ГЭС
Фото: wikimedia.com

Так, по словам Сороса, следующей целью станет Крымский мост.

"Теперь целью должен стать Крымский полуостров, домашняя база российского военно-морского флота. С разрушением сухопутного моста Крым будет зависеть от Украины в вопросах водоснабжения", — заявил американский инвестор Project Syndicate.

По мнению Сороса, в таком случае у Киева появится рычаг давления на Кремль, что позволит рассчитывать на выгодные условия.

Ранее российские власти неоднократно озвучивали, что Крыму не грозит дефицит питьевой воды.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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