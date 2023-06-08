Джордж Сорос назвал следующий шаг Украины после удара по Каховской ГЭС

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Американский миллиардер и инвестор Джордж Сорос назвал следующий шаг Украины после подрыва Каховской ГЭС. По его мнению, цель Незалежной лишить Крым водоснабжения.

Фото: wikimedia.com

Так, по словам Сороса, следующей целью станет Крымский мост.

"Теперь целью должен стать Крымский полуостров, домашняя база российского военно-морского флота. С разрушением сухопутного моста Крым будет зависеть от Украины в вопросах водоснабжения", — заявил американский инвестор Project Syndicate.

По мнению Сороса, в таком случае у Киева появится рычаг давления на Кремль, что позволит рассчитывать на выгодные условия.

Ранее российские власти неоднократно озвучивали, что Крыму не грозит дефицит питьевой воды.