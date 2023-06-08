Американский миллиардер и инвестор Джордж Сорос назвал следующий шаг Украины после подрыва Каховской ГЭС. По его мнению, цель Незалежной лишить Крым водоснабжения.
Так, по словам Сороса, следующей целью станет Крымский мост.
"Теперь целью должен стать Крымский полуостров, домашняя база российского военно-морского флота. С разрушением сухопутного моста Крым будет зависеть от Украины в вопросах водоснабжения", — заявил американский инвестор Project Syndicate.
По мнению Сороса, в таком случае у Киева появится рычаг давления на Кремль, что позволит рассчитывать на выгодные условия.
Ранее российские власти неоднократно озвучивали, что Крыму не грозит дефицит питьевой воды.
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