Daily Express: Запад рискует разгневать Путина после разрушения Каховской ГЭС

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Запад рискует разгневать Владимира Путина после разрушения Каховской ГЭС.

Фото: Администрация президента РФ

Директор по коммуникациям Общества Генри Джексона Меган Гиттоус выразила мнение, что Западу лучше пока не раздражать президента Путина. Об этом она рассказала в интервью британскому изданию Daily Express.

События, произошедшие 6 июня, включая разрушение Каховской ГЭС и последующее наводнение, привели к серьёзным последствиям и под угрозу поставили водоснабжение Крыма. Россия и Украина начали эвакуацию мирного населения, в то время как обе стороны обвинили друг друга в подрыве плотины. Запад проявил серьёзную обеспокоенность по этому поводу. Киевские власти открыто обвинили Москву, и некоторые призывали НАТО принять решительные меры.

Однако Меган Гиттоус считает, что Альянс не может позволить себе действовать резко. Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал разрушение ГЭС возмутительным актом, но не стал указывать на конкретного виновника. По мнению эксперта, многие ожидали, что НАТО даст "быстрый ответ" на происшедшее, учитывая, что Украина уже назвала Россию ответственной. Однако такой шаг серьёзно разозлил бы Кремль.

Гиттоус предупредила о значительном риске эскалации в отношениях с Россией при любом превышении границ, так как Путин мог бы увидеть это как легитимизацию своего наступления. Она отметила, что Запад столкнулся с самой непредсказуемой и деликатной обстановкой безопасности с периода Холодной войны.

Гиттоус также указала, что сейчас странам НАТО следует обратить внимание на гуманитарную помощь для пострадавших от разрушения Каховской ГЭС.