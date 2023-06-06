Премьер-министр Грузии объяснил почему не стал жать руку Зеленскому

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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не увидел ничего странного в том, что он не пожал руку президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: mk.ru

Инцидент произошел на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии.

Гарибашвили отметил, что на мероприятии присутствовали лидеры 45 стран, Зеленский увиделся максимум с 10 из них. Очередь для пожатия рук Зеленскому не выстраивалась.

Стоит отметить, что Украина не раз обвиняла Грузию в пророссийских настроениях, которые выражаются, в частности, в нежелании присоединиться к режиму санкций.