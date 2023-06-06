Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не увидел ничего странного в том, что он не пожал руку президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии.
Гарибашвили отметил, что на мероприятии присутствовали лидеры 45 стран, Зеленский увиделся максимум с 10 из них. Очередь для пожатия рук Зеленскому не выстраивалась.
Стоит отметить, что Украина не раз обвиняла Грузию в пророссийских настроениях, которые выражаются, в частности, в нежелании присоединиться к режиму санкций.
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