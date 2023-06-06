Министр обороны США Ллойд Остин, выступая по случаю годовщины высадки союзных войск в Нормандии, забыл о роли Советского Союза в победе над нацизмом.
Ветеранов Второй мировой войны он назвал спасителями мира, однако СССР он упоминать не стал. По словам Остина, мир спасли США, Великобритания, Канада и даже Австралия.
Напомним, ранее 9 мая на брифинге в Белом доме представитель администрации США Карин Жан-Пьер заявила, что победу в войне одержали США и их союзники.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Россиянка поделилась впечатлениями о прошедшем отдыхе в Турции и сообщила о хамском отношении к её соотечественникам на курорте.