Глава Пентагона забыл о роли СССР в разгроме нацизма

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Министр обороны США Ллойд Остин, выступая по случаю годовщины высадки союзных войск в Нормандии, забыл о роли Советского Союза в победе над нацизмом.

Фото: polit.ru

Ветеранов Второй мировой войны он назвал спасителями мира, однако СССР он упоминать не стал. По словам Остина, мир спасли США, Великобритания, Канада и даже Австралия.

Напомним, ранее 9 мая на брифинге в Белом доме представитель администрации США Карин Жан-Пьер заявила, что победу в войне одержали США и их союзники.