Директор департамента международных организаций Министерства иностранных дел России Петр Ильичев заявил, что страны Запада используют зеленую повестку для раскручивания антироссийской истерии. Об этом сообщает РИА Новости.
Заявление было сделано во время сессии XIV Международного форума "Экология", который проходит в Москве.
Дипломат отметил, что природоохранная проблематика намеренно насыщается вопросами, которые не имеют отношение к повестке. В частности, правами человека и гендерного равенства.
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