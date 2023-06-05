МИД РФ: Запад использует зеленую повестку для раскручивания антироссийских настроений

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Директор департамента международных организаций Министерства иностранных дел России Петр Ильичев заявил, что страны Запада используют зеленую повестку для раскручивания антироссийской истерии. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: besthealthtourism.com

Заявление было сделано во время сессии XIV Международного форума "Экология", который проходит в Москве.

Дипломат отметил, что природоохранная проблематика намеренно насыщается вопросами, которые не имеют отношение к повестке. В частности, правами человека и гендерного равенства.