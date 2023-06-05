Министр обороны Китая предупредил о грядущей невыносимой катастрофе для всего мира

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Министр обороны Китая Ли Шанфу заявил о грядущей катастрофе, которая станет "невыносима" для мира. По его словам, если начнётся конфликт между Пекином и Вашингтоном, то он затронет все страны.

Фото: Fotodom.ru/DP

Как подчеркнул министр, допустить столкновения между КНР и США нельзя.

"Нельзя отрицать, что серьёзный конфликт или конфронтация между Китаем и США станет невыносимой катастрофой для всего мира", — заявил Ли Шанфу на Азиатском саммите безопасности.

По словам представителя Китая, Вашингтон и Пекин должны искать пути для диалога, несмотря на различия в политике двух стран.