Министр обороны Китая Ли Шанфу заявил о грядущей катастрофе, которая станет "невыносима" для мира. По его словам, если начнётся конфликт между Пекином и Вашингтоном, то он затронет все страны.
Как подчеркнул министр, допустить столкновения между КНР и США нельзя.
"Нельзя отрицать, что серьёзный конфликт или конфронтация между Китаем и США станет невыносимой катастрофой для всего мира", — заявил Ли Шанфу на Азиатском саммите безопасности.
По словам представителя Китая, Вашингтон и Пекин должны искать пути для диалога, несмотря на различия в политике двух стран.
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