Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс обрушился с критикой на украинского коллегу Николая Сольского за слова об отмене запрета ввоза украинского зерна на территорию Евросоюза. Как подчеркнул представитель Варшавы, подобные призывы "вредят украинскому народу".
Ранее киевские власти призвали Евросоюз снять ограничение на ввоз зерна в страны Европы с Украины.
"Я подозреваю, что на Украине есть определённые силы, которые решаются на такого рода действия, с которыми я не согласен и которые вредят украинцам", — заявил польский министр RMF24.
По словам польского министра, Киев не согласен с решением ЕС, но тем самым только вредит собственному народу. Так как "раздор" между Украиной и Евросоюзом, в том числе и Польшей, играет на руку России.
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