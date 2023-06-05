Польский министр в резких тонах отчитал коллегу из Киева: вы вредите украинцам

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Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс обрушился с критикой на украинского коллегу Николая Сольского за слова об отмене запрета ввоза украинского зерна на территорию Евросоюза. Как подчеркнул представитель Варшавы, подобные призывы "вредят украинскому народу".

Фото: shutterstock.com

Ранее киевские власти призвали Евросоюз снять ограничение на ввоз зерна в страны Европы с Украины.

"Я подозреваю, что на Украине есть определённые силы, которые решаются на такого рода действия, с которыми я не согласен и которые вредят украинцам", — заявил польский министр RMF24.

По словам польского министра, Киев не согласен с решением ЕС, но тем самым только вредит собственному народу. Так как "раздор" между Украиной и Евросоюзом, в том числе и Польшей, играет на руку России.