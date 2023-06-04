Просвет во взаимоотношениях Российской Федерации с Соединёнными Штатами в настоящее время не просматривается, следует из заявления помощника Владимира Путина Юрия Ушакова.
В интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" Ушаков акцентировал внимание на том, что состояние дел на данный момент оптимизм не вызывает.
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В Москве уровень инфицирования венерическими заболеваниями более чем в пять раз выше средних показателей по стране.