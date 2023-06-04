Помощник Путина Ушаков: просвет в отношениях РФ и США не просматривается

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Просвет во взаимоотношениях Российской Федерации с Соединёнными Штатами в настоящее время не просматривается, следует из заявления помощника Владимира Путина Юрия Ушакова.

Фото: Правда.Ру

В интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" Ушаков акцентировал внимание на том, что состояние дел на данный момент оптимизм не вызывает.