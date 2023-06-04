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РИА Новости: США сообщили, что получит Украина от кредита ВМФ

2:55
Мир

Киеву был одобрен четырёхлетний кредит в размере 15,6 миллиарда долларов со стороны Международного валютного фонда. Представители организации отмечают, что валютный рынок страны стабилизировался, инфляция снизилась, а энергетическая система быстро восстановилась. В ближайшие недели будет отправлен первый транш в размере 900 миллионов долларов. О том, на что будут потрачены выделенные средства, рассказала обозреватель РИА Новости Надежда Сарапина.

РИА Новости: США сообщили, что получит Украина от кредита ВМФ
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Украинское руководство обяжут усилить борьбу с коррупцией, увеличить налоговые поступления и поддерживать стабильный обменный курс. В долгосрочной перспективе планируется развитие конкурентоспособности и производительности всех секторов экономики. Ожидается, что эти реформы будут способствовать вступлению страны в Европейский союз.

Однако экономисты высказывают мнение, что оценка МВФ не соответствует действительности. В результате массового оттока населения за границу, нескольких волн мобилизации и потерь на фронте Украина лишилась значительной части трудовых ресурсов.

По мнению экспертов, займ от МВФ необходим для обеспечения своевременного погашения задолженности Киева. Сумма кредита определяется на основе общей суммы платежей по уже полученным обязательствам. Второй транш будет выделен к следующему сроку погашения.

Государственные кредиты отличаются от коммерческих тем, что предоставляются с небольшими процентными ставками и могут быть продлены. На практике возможно значительно отсрочить дату погашения и оказывать влияние на заёмщика. Поэтому эксперты считают, что действия МВФ в этом контексте имеют политическую составляющую.

"Выгода Шатов от сделки — это полный контроль над Европой и владение Украиной в том виде, в котором она останется после завершения конфликта. Даже без четырёх областей страна представляет определённую ценность как сельскохозяйственный и промышленный регион", — считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Однако в администрации Вашингтона понимают, что продолжение излишних расходов не приведёт к военной победе или увеличению влияния США. Эти дополнительные затраты будут оказывать негативное влияние на экономику страны и подрывать имидж президента, учитывая предстоящие выборы.

Возможность прекращения финансирования Киева становится всё более актуальной даже среди представителей демократической партии. Аналитики сходятся во мнении, что Запад будет стремиться зафиксировать имеющиеся "достижения" даже за счёт того, чтобы заставить Украину отказаться от некоторых территорий.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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