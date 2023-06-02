Украинские дипломаты бьют чужих жён в Литве

К сотрудникам правоохранительных органов Вильнюса обратилась гражданка, пожаловавшаяся на насилие со стороны представителя украинского посольства. Корреспонденты EADaily пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление пресс-атташе Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда Юлии Самороковской.

Фото: dialogorg.ru

32-летняя женщина заявила полиции, что один из сотрудников консульского отдела украинского дипломатического ведомства причинил ей физическую боль. Инцидент произошёл в ходе возникшего в помещении конфликта.

Дополнительную информацию об этом ЧП не смогли выяснить даже журналисты национального радио и телевидения ЛРТ. Они сообщили только о том, что за медицинской помощью пострадавшая не обращалась. Самороковская заявила, что детали произошедшего уже расследуют.