Украинские беженцы атаковали литовского блогера во время митинга в Вильнюсе

В соцсетях опубликовали видео конфликта литовского блогера Лауринаса Рагельскиса и украинских беженцев. Стычка произошла во время протестной акции в Вильнюсе.

Ролик с инцидентом обнародовал Telegram-канал BelVestnik. Рагельскис подошёл к возмущённым людям с флагами Украины и начал критиковать беженцев. Они в свою очередь попытались помешать блогеру снимать акцию, кричали на него матом.

Рядом с мероприятием находились литовские правоохранители. Они призвали Рагельскиса уйти. Пока силовики провожали блогера, участники митинга скандировали лозунги.

Ранее власти Вильнюса сообщили о намерении узаконить увольнение учителей за поддержку России. Также подобным педагогам могут запретить работать в других образовательных заведениях, подчеркнули в мэрии.