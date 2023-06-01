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В Турции заявили о фактической остановке работы зерновой сделки

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Мир

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле объяснил причины остановки работы зерновой сделки, сообщает EADaily.

В Турции заявили о фактической остановке работы зерновой сделки
Фото: ©Shutterstock/Fotodom

О проблемах в работе зерновой сделки рассказали представители Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

СКЦ отметил, что составить инспекционный план не представляется возможным из-за повторного отказа инспекторов РФ регистрировать входящий флот к участию в "зерновой инициативе".

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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