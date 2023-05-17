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Марков о новых уступках России Западу: Это очередной "жест доброй воли"

0:51
Мир

Политолог Сергей Марков объяснил, почему России выгодно продление зерновой сделки.

Марков о новых уступках России Западу: Это очередной "жест доброй воли"
Фото: ©Shutterstock/Fotodom

Марков прокомментировал слова главы Турции Реджепа Эрдогана, который поблагодарил Россию за продление зерновой сделки ещё на 2 месяца.

"Это очередной "жест доброй воли " России. Он вызывает непонимание абсолютного большинства в России", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Он отметил, что, с точки зрения населения, власти РФ уступают Западу слишком много.

Марков выразил уверенность в том, что продление зерновой сделки выгодно России.

"Потому что свержение американцами Эрдогана в Турции нам намного дороже встанет", — объяснил политический эксперт.

Ранее Сергей Марков объяснил, почему Киев заинтересован в срыве зерновой сделки.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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