Марков о новых уступках России Западу: Это очередной "жест доброй воли"

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Политолог Сергей Марков объяснил, почему России выгодно продление зерновой сделки.

Фото: ©Shutterstock/Fotodom

Марков прокомментировал слова главы Турции Реджепа Эрдогана, который поблагодарил Россию за продление зерновой сделки ещё на 2 месяца.

"Это очередной "жест доброй воли " России. Он вызывает непонимание абсолютного большинства в России", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Он отметил, что, с точки зрения населения, власти РФ уступают Западу слишком много.

Марков выразил уверенность в том, что продление зерновой сделки выгодно России.

"Потому что свержение американцами Эрдогана в Турции нам намного дороже встанет", — объяснил политический эксперт.

Ранее Сергей Марков объяснил, почему Киев заинтересован в срыве зерновой сделки.

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