Президент Украины Владимир Зеленский предложил журналистке, не знающей украинского языка, сформулировать ему вопрос на русском.
Инцидент произошёл на молдавской пресс-конференции. Одна из присутствовавших на мероприятии журналисток обратилась к Зеленскому с вопросом на русском языке, пояснив, что не владеет украинским.
"Говорите по-русски", — великодушно предложил ей Зеленский.
Журналистка замялась, сказав, что всё-таки предпочтёт использовать для этого английский язык.
"Прекрасный выбор", — отреагировал на её фразу Зеленский.
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