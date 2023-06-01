Зеленский предложил журналистке задать ему вопрос на русском языке

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил журналистке, не знающей украинского языка, сформулировать ему вопрос на русском.

Фото: mk.ru

Инцидент произошёл на молдавской пресс-конференции. Одна из присутствовавших на мероприятии журналисток обратилась к Зеленскому с вопросом на русском языке, пояснив, что не владеет украинским.

"Говорите по-русски", — великодушно предложил ей Зеленский.

Журналистка замялась, сказав, что всё-таки предпочтёт использовать для этого английский язык.

"Прекрасный выбор", — отреагировал на её фразу Зеленский.