Боевики ВСУ активно обстреливают прифронтовые населённые пункты левобережья Херсонской области

0:46 Your browser does not support the audio element. Мир

Укронацисты по-прежнему не прекращают наносить массированные удары по прифронтовым населённым пунктам на левобережье Херсонской области. Военный аналитик Рыбарь пишет, что сегодняшний день — не исключение.

Фото: Телеграм-канал "Осторожно, новости"

Вследствие мощного ракетного удара по жилому массиву, расположенному в центре Новой Каховки, погиб один человек, а ещё два мирных жителя ранены. Три здания разрушены полностью. Завалы до сих пор разбирают.

В ночь на 1 июня киевский режим обстрелял Днепряны, Крынку и Каховку. Украинские военные выпустили по этим населённым пунктам свыше 28 снарядов. По предварительной информации, жертв среди гражданских лиц нет.