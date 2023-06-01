Укронацисты по-прежнему не прекращают наносить массированные удары по прифронтовым населённым пунктам на левобережье Херсонской области. Военный аналитик Рыбарь пишет, что сегодняшний день — не исключение.
Вследствие мощного ракетного удара по жилому массиву, расположенному в центре Новой Каховки, погиб один человек, а ещё два мирных жителя ранены. Три здания разрушены полностью. Завалы до сих пор разбирают.
В ночь на 1 июня киевский режим обстрелял Днепряны, Крынку и Каховку. Украинские военные выпустили по этим населённым пунктам свыше 28 снарядов. По предварительной информации, жертв среди гражданских лиц нет.
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Президент России Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы на победу в ходе украинского конфликта. Об этом пишет The Washington Times.