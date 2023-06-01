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Боевики ВСУ активно обстреливают прифронтовые населённые пункты левобережья Херсонской области

0:46
Мир

Укронацисты по-прежнему не прекращают наносить массированные удары по прифронтовым населённым пунктам на левобережье Херсонской области. Военный аналитик Рыбарь пишет, что сегодняшний день — не исключение.

Боевики ВСУ активно обстреливают прифронтовые населённые пункты левобережья Херсонской области
Фото: Телеграм-канал "Осторожно, новости"

Вследствие мощного ракетного удара по жилому массиву, расположенному в центре Новой Каховки, погиб один человек, а ещё два мирных жителя ранены. Три здания разрушены полностью. Завалы до сих пор разбирают.

В ночь на 1 июня киевский режим обстрелял Днепряны, Крынку и Каховку. Украинские военные выпустили по этим населённым пунктам свыше 28 снарядов. По предварительной информации, жертв среди гражданских лиц нет.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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