На американском телевидении вышел репортаж о Центральном разведывательном управлении США в Лэнгли. После этого в Сети начали обсуждать Доску почёта и памяти погибших сотрудников ЦРУ, на которой нет имён или портретов, но есть звёзды. С именами некоторых можно ознакомиться в Интернете. Согласно обнародованным данным, последняя 139-я звезда принадлежит Майклу Гудбо. Он погиб в 2020 году в Сомали.
Однако сейчас на Доске почёта появилась ещё одна звезда, сообщает "Военное обозрение". Эксперты допустили, что 140-й сотрудник ЦРУ погиб совсем недавно, но никакой информации о нём нет. Пользователи Сети убеждены, что военный мог находиться в Киеве во время удара российской авиации по зданию ГУР.
Также специалисты обратили внимание на страницу в "Википедии", где информация о количестве звёзд была исправлена в конце мая.
"Внёсший правку пользователь пишет, что звезда под номером 140 появилась 23 мая 2013 года. В 2013 году этого точно не могло быть, тогда было меньше звёзд. Перепутал годы или ошибка всё же в другом?" — заключили аналитики.
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