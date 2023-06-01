Бойцы ВС РФ возобновили штурмовые действия на донецком направлении

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На донецком направлении бойцы ВС РФ продолжили штурмовые действия в сторону Новомихайловки. При поддержке артиллеристов продолжается также штурм у Победы.

Фото: redstar.ru

После серии авиационных ударов была предпринята очередная атака в городе Марьинка. Российская армия пыталась также продвинуться в направлении населённого пункта Северное, расположенного к западу от Авдеевки.

Под массированный огонь армии РФ попали позиции киевского режима в Орловке, Георгиевке, Авдеевке, Нетайлове, Железном, Нью-Йорке и Северном. Боевики ВСУ били в свою очередь по Водяному, Горловке и Донецку, сообщает телеграм-канал WarGonzo.