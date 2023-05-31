Белый дом: США не желают эскалации украинского конфликта в войну против Запада

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Власти Соединённых Штатов не поощряют и не поддерживают атаки представителей киевского режима на территории Российской Федерации, следует из сегодняшнего заявления Белого дома.

Фото: Правда.Ру

Официальный Вашингтон акцентировал внимание на том, что добился от украинского правительства обещания: получаемое им тяжёлое вооружение не будет использовано против Москвы.

США не желают эскалации вооружённого украинского конфликта в "войну против Запада" из-за атак боевиков ВСУ по России, резюмировали в Белом доме.