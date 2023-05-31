Власти Соединённых Штатов не поощряют и не поддерживают атаки представителей киевского режима на территории Российской Федерации, следует из сегодняшнего заявления Белого дома.
Официальный Вашингтон акцентировал внимание на том, что добился от украинского правительства обещания: получаемое им тяжёлое вооружение не будет использовано против Москвы.
США не желают эскалации вооружённого украинского конфликта в "войну против Запада" из-за атак боевиков ВСУ по России, резюмировали в Белом доме.
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Президент России Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы на победу в ходе украинского конфликта. Об этом пишет The Washington Times.