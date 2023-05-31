Военкор Лисицын рассказал о боях на донецком и запорожском направлениях

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На донецком направлении после артиллерийского удара бойцы ВС РФ предприняли очередную попытку штурма Марьинки, и там есть продвижения. В результате наземной атаки со стороны Каменки были захвачены новые позиции на северо-восточных подступах к городу Авдеевка. Украинские артиллеристы нанесли несколько мощных ударов по Горловке и Донецку.

Фото: yakutsk.ru

На запорожском направлении ВКС РФ обстреливают Орехово, Степногорск, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку и Ольговское. Укронацисты нанесли удар по территории Мелитополя, сообщил военкор Лисицын.