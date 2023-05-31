На донецком направлении после артиллерийского удара бойцы ВС РФ предприняли очередную попытку штурма Марьинки, и там есть продвижения. В результате наземной атаки со стороны Каменки были захвачены новые позиции на северо-восточных подступах к городу Авдеевка. Украинские артиллеристы нанесли несколько мощных ударов по Горловке и Донецку.
На запорожском направлении ВКС РФ обстреливают Орехово, Степногорск, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку и Ольговское. Укронацисты нанесли удар по территории Мелитополя, сообщил военкор Лисицын.
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Издание РИА Новости опубликовало список российских телеведущих, которые выступили против СВО на Украине или заняли нейтральную позицию, уйдя в тень.