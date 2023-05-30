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В Белом доме высказались по поводу атаки украинских беспилотников на Москву

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Мир

Белому дому известно об атаке украинских дронов, появившихся 30 мая в Москве и Подмосковье. Об этом проинформировали представители Совета по национальной безопасности.

В Белом доме высказались по поводу атаки украинских беспилотников на Москву
Фото: Fotodom.ru/ Eyeubiquitous

"Мы видели новости и все еще собираем информацию о случившемся. В целом мы не поддерживаем атаки внутри России", — говорится в заявлении, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

В Вашингтоне добавили, что намерены продолжать снабжать Украину техникой и оборудованием, которое она должна использовать для "возвращения" своих прежних регионов.

Утром 30 мая восемь украинских беспилотников самолётного типа атаковали разные объекты российской столицы. Пять из этих дронов были сбиты, три отклонились от заданных целей в результате воздействия средств РЭБ.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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