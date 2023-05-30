"Если летит или сбит дрон": советы москвичам при атаке БПЛА

2:54 Your browser does not support the audio element. Общество

В связи с атакой украинских БПЛА на столицу и Подмосковье, отраженной системами ПВО и РЭБ, в соцсетях начались активные дискуссии о правилах поведения жителей мегаполисов в случае повторения подобных атак.

Фото: Midjouney: Красная линия - БПЛА атаковали Москву

Так, в частности, авторы проекта БЧН опубликовали главные советы для жителей столицы и области в случае, если они стали свидетелями полета или поражения БПЛА средствами ПВО.

Первое и совершенно логичное - не выкладывать фото- и видеозаписи "работы" систем ПВО с привязкой к местности в чаты, мессенджеры и соцсети.

"Привязка - это видные на фото/видео объекты, по которым можно определить где стоит система (дома, 1000-летний знаменитый баобаб, лес с известной всем речкой рядом, и т.д.). След в небе, момент поражения - да, пуск и след с домами на фоне - нет".

Эксперты также пояснили - да, у противника имеются средства спутниковой разведки Запада, однако не стоит им помогать дополнительной наводкой на наше ПВО (специалисты OSINT противника постоянно анализируют чаты, каналы и сообщества в городах-целях).

К упавшему дрону нельзя подходить близко, особенно со включенными гаджетами - он может взорваться (в том числе - от сигнала смартфона).

Если слышите звук беспилотника и видите его, используйте смартфон для того, чтобы набрать 112 и сказать "я такой-то, из квартиры/с улицы/офиса по адресу такому-то вижу беспилотник, он летит в направлении (назвать ориентир). И только уже после этого стоит снимать пролёт для доказательства", советуют авторы, подчеркивая - такой звонок может спасти немало жизней.

Если же человек видит, что беспилотник врага летит прямо в него, его квартиру, машину или офис, специалисты советуют:

дома и в офисе прячьтесь за вторую от окон стену (условно - в ванную);

из машины лучше бежать (железо не дороже жизни);

на улице нужно спрятаться за любое укрытие или просто упасть на землю (жизнь важнее разбитых гаджетов или испачканной одежды).

Главный совет - не паникуйте. Спросите себя - поможет ли чему-то или кому-то ваша паника и сами же поймете, что нет.

Также не надо на адреналине наводить панику среди других (в чатах дома, среди соседей, коллег, родных), тем более за это грозит "уголовка", пишут эксперты.

Напоследок они советуют собрать подобие тревожного чемоданчика на случай временной эвакуации (например, из квартиры во двор):

Документы (чтобы не объяснять, где человек живет), Кошелек-карточки, Нужные лекарства, Смену белья и зарядку (шнур) для телефона, Пару поллитровок воды, если захочется пить.

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