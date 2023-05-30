Гладков: со стороны ВСУ был произведён обстрел пункта временного размещения жителей, эвакуированных из Шебекино

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Украинская армия нанесла удары по пункту временного размещения жителей, которые были эвакуированы из Шебекинского округа. Об этом в срочном порядке проинформировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Фото: ИА Regnum

Глава региона добавил, что в результате обстрела есть жертвы и получившие ранения.

"Сегодня Вооруженные силы Украины обстреляли пункт временного размещения жителей отселенных сельских муниципальных образований Шебекинского округа, погибли и ранены люди", — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Губернатор добавил, что выехал на место обстрела, пообещав позже сообщить подробности произошедшего.