Украинская армия нанесла удары по пункту временного размещения жителей, которые были эвакуированы из Шебекинского округа. Об этом в срочном порядке проинформировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Глава региона добавил, что в результате обстрела есть жертвы и получившие ранения.
"Сегодня Вооруженные силы Украины обстреляли пункт временного размещения жителей отселенных сельских муниципальных образований Шебекинского округа, погибли и ранены люди", — написал Гладков в своём Telegram-канале.
Губернатор добавил, что выехал на место обстрела, пообещав позже сообщить подробности произошедшего.
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