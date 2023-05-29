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РИА Новости: "Русские умирают". Америка озвучила свою лучшую инвестицию

1:20
Мир

Соединённым Штатам нужны ресурсы России, они хотят забрать себе её ядерное оружие и срочно разграбить страну. При люди им совсем не нужны, и они сделают всё, чтобы россиян не было. К такому выводу пришла в своей статье обозреватель РИА Новости Виктория Никифорова после заявления сенатора Линдси Грэма в Киеве.

РИА Новости: "Русские умирают". Америка озвучила свою лучшую инвестицию
Фото: By usbotschaftberlin - Senator Lindsey Graham takes part in the panel discussion: "Multilateralism in a Changing International Order", Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=87247257

По её мнению, те граждане РФ, которые выступают против спецоперации верят, что их спасёт от гибели украинский флаг на аватарке, глубоко ошибаются.

"У меня для них плохие новости: ребят, пришли за нами всеми", — добавила автор статьи.

Значит, нам надо идти вперёд и побеждать — другого выхода джентльмены нам не оставили. И единственный шанс для выживания всех сегодня — это победа России, заключила журналист.

Напомним, ранее сенатор от штата Южная Каролина на встрече с президентом Владимиром Зеленским назвал гибель русских самой "удачной тратой" денег США. Высказывание политика уже вызвало широкий общественный резонанс.

Кроме того, председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний. В понедельник МВД России объявило американского сенатора Грэма в розыск.

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Американский сенатор назвал убийство русских лучшим вложением денег
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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