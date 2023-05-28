Украинское видео об атаке на корабль "Иван Хурс" оказалось фальшивкой

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Три безэкипажных катера атаковали разведывательный корабль "Иван Хурс" в акватории Чёрного моря, но были уничтожены. Минобороны продемонстрировало кадры, где один из катеров поражается пулемётным огнем. После этого украинские СМИ сразу же опубликовали своё видео, на котором беспилотник догоняет корабль и подходит максимально близко к нему. Затем трансляция прерывается.

Фото: kchf.ru

Эксперты газеты ВЗГЛЯД подчеркнули, что видеозапись могла прерваться только по одной причине: взрыв катера. Однако это из-за этого пострадал бы и сам "Иван Хурс", но вскоре неповреждённый корабль победоносно зашёл в гавань Севастополя.

На видео отчётливо зафиксированы пули, которые врезаются в воду, трассеры с корабля, но нет пулемёта. Кроме того, на кадрах есть момент склейки, после чего беспилотник сразу же оказывается под бортом "Ивана Хурса".

"По катеру в этот момент должны стрелять, куда исчезла с российского корабля пулемётная тумба с пулемётом? И вот тут мы вправе предполагать, что данное видео просто фальшивка. Как сейчас принято говорить — дипфейк. Нарисованная видеореальность. Всё нарисовали — но пулемёт не нарисовали…" — подчеркнули специалисты.