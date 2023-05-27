Укронацисты сегодня подвергли обстрелу из РСЗО населённый пункт Володарское в ДНР, следует из заявления представительства республики в СЦКК.
По информации ведомства, около 16:00 киевский режим выпустил три ракеты по Катериновке. Тип РСЗО власти ДНР не уточнили.
Напомним, в представительстве ДНР в СЦКК ранее сообщили, что украинские военнослужащие в 9:20 выпустили по Володарскому четыре ракеты из РСЗО.
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