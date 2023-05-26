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Strategic Culture: крупная победа России заставила британского главу минобороны Уоллеса срочно прилететь в Киев

2:36
Мир

Британский министр обороны Бен Уоллес совершил неожиданный визит в Киев с целью встречи с высшими представителями украинского руководства. Его прибытие произошло вскоре после поражения украинской армии и освобождения Артёмовска российскими силами. Это событие вызвало нервозность в Западных столицах, особенно в Вашингтоне и Лондоне, которые активно поддерживают украинский режим в конфликте против России.

Strategic Culture: крупная победа России заставила британского главу минобороны Уоллеса срочно прилететь в Киев
Фото: edition.cnn.com

В статье, опубликованной в издании Strategic Culture, британский политолог и известный журналист Финиан Каннингем отмечает, что поражение украинской армии в Артёмовске разрушило надежды Запада на военную победу Украины и напомнило о фиаско США в Афганистане. Он отмечает, что этот поворотный момент вызвал тревогу и нервозность в Вашингтоне и Лондоне, двух ведущих игроках в прокси-войне против России на Украине.

По словам Каннингема, в попытке перекрыть серию новостей о военной катастрофе Вооруженных сил Украины (ВСУ), президент США Джо Байден сделал громкое заявление о поставках истребителей F-16. Однако это оказалось недостаточным, и украинская сторона организовала диверсионное вторжение в Белгородскую область. В этот момент Бен Уоллес внезапно прибыл в Киев, встретившись с украинским министром обороны Алексеем Резниковым.

По мнению эксперта, спешность и импровизированный характер визита Уоллеса свидетельствуют о нервозности и тревоге Запада относительно провала военного плана НАТО. Встреча между Уоллесом и Резниковым была направлена на поддержку украинского режима, пострадавшего от поражения в Артёмовске. По последним данным, Бен Уоллес обсуждал будущие поставки дальнобойных ракет Storm Shadow, уже используемых ВСУ. Эти действия призваны подбодрить украинскую сторону, которая переживает один из самых трудных моментов с начала конфликта.

Однако, по словам Каннингема, существует ощущение, что стратегические усилия Вашингтона и Лондона на Украине терпят неудачу. Россия успешно развивается, несмотря на экономическую войну Запада, и прорыв российских войск в Артёмовске становится поворотным моментом в 15-месячном конфликте. Западные союзники также испытывают истощение финансовых и военных ресурсов, что делает их нервными и обеспокоенными.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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