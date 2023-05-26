Чрезвычайное происшествие случилось на одном из участков фронта на территории Волновахского района. Из опубликованного в телеграм-канале "ДОНЕЦК Z" сообщения следует, что 30 военнослужащих из числа экс-заключённых самовольно ушли с места несения воинской службы. Они покинули свои позиции на военном транспорте и взяли с собой оружие.
Сотрудники спецслужб ДНР активно продолжают поиски дезертиров. По предварительной информации, часть из них уже задержали.
К жителям Волновахского района обращаются с просьбой быть предельно бдительными. Обо всех подозрительных личностях следует экстренно уведомлять ближайших бойцов, сообщили местные власти.
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