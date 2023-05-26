Генерал Милли: США просили Киев не использовать американское оружие для атак по России

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Соединённые Штаты обращались к украинским властям с просьбой отказаться от применения американского оружия для атак по территориям РФ. С соответствующим заявлением выступил накануне глава комитета начальников штабов ВС США Марк Милли, пишет РИА "Новости".

Фото: Правда.Ру

Украинские диверсанты зашли 22 мая в Грайворонский округ Белгородской области, и там было объявлено после этого о введении режима контртеррористической операции (КТО).

В Минобороны РФ во вторник заявили о том, что вторгшихся в регион укронацистов разгромили: ВС РФ ликвидировали свыше 70 человек. Действия диверсантов из Украины привели к гибели одного мирного жителя, а ещё 13 гражданских лиц пострадали. СКР открыл уголовное производство сразу по шести статьям УК РФ, одна из которых — теракт.