Коротченко: российское ядерное оружие у границ Польши не отрезвит НАТО

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Едва ли западные политики поумерят свои амбиции после размещения Россией тактического ядерного оружия у самых границ Североатлантического альянса на территории Белоруссии, заявил главный редактор журнала "Национальная оборона", полковник в отставке Игорь Коротченко.

Фото: ru.best-wallpaper.net

По его словам, в первую очередь стоило бы задуматься полякам, но такой сценарий едва ли возможен.

"Не нужно рассчитывать на какое-то отрезвление Запада. Размещение тактического ядерного оружия на белорусской территории — это элемент реагирования на возрастающий характер угроз для Белоруссии", — пояснил полковник "ПолитРоссии".

Судя по действиям НАТО во главе с США, альянс настроен скептически к ТЯО и продолжает накачивать польские "мускулы", формируя ударную группировку.