Украинский писатель Ян Таксюр, которого Киев заподозрил в государственной измене из-за пророссийских высказываний и критики руководства Украины, рассказал о своём пребывании в тюрьме.
Он отметил, что его никто не избивал, однако обстановка в "криминальной камере" оказалась угнетающей. Как пояснил писатель, человеку гораздо проще перенести какое-либо заболевание, чем тюрьму, где приходится существовать без поддержки родных.
"Сама по себе тюрьма — испытание серьёзное", — подчеркнул Таксюр в беседе с РИА Новости.
Сейчас писатель находится на свободе, его выпустили под залог. Ранее у 70-летнего публициста обнаружили онкологическое заболевание.
Таксюр работал ведущим различных программ на телевидении. Он является автором поэтических сборников и одним из самых востребованных киевских литераторов.
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