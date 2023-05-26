Писатель Ян Таксюр заявил, что пребывание в украинской тюрьме стало для него серьёзным испытанием

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Украинский писатель Ян Таксюр, которого Киев заподозрил в государственной измене из-за пророссийских высказываний и критики руководства Украины, рассказал о своём пребывании в тюрьме.

Фото: pixabay.com

Он отметил, что его никто не избивал, однако обстановка в "криминальной камере" оказалась угнетающей. Как пояснил писатель, человеку гораздо проще перенести какое-либо заболевание, чем тюрьму, где приходится существовать без поддержки родных.

"Сама по себе тюрьма — испытание серьёзное", — подчеркнул Таксюр в беседе с РИА Новости.

Сейчас писатель находится на свободе, его выпустили под залог. Ранее у 70-летнего публициста обнаружили онкологическое заболевание.

Таксюр работал ведущим различных программ на телевидении. Он является автором поэтических сборников и одним из самых востребованных киевских литераторов.