Украинского депутата Деркача обвинили в измене: нашли "шпионскую" авторучку

Народного депутата Украины Андрея Деркача заподозрили в шпионаже. Доказательством госизмены депутата стала чернильная ручка, найденная в кабинете Деркача.

Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски в квартире и приёмной Андрея Деркача. Украинские спецслужбы подозревают депутата в том, что он был завербован российской разведкой.

В пользу этого обвинения говорит обнаруженная в вещах Деркача чернильная ручка, оборудованная скрытым микрофоном и видеокамерой.

Следствие считает, что он мог использовать "шпионский" инструмент, замаскированный под канцелярскую принадлежность, для незаметного сбора данных.

В 2020 году Деркач заявлял, что Запад должен вернуть Украине миллиарды долларов.