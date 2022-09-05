Народного депутата Украины Андрея Деркача заподозрили в шпионаже. Доказательством госизмены депутата стала чернильная ручка, найденная в кабинете Деркача.
Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски в квартире и приёмной Андрея Деркача. Украинские спецслужбы подозревают депутата в том, что он был завербован российской разведкой.
В пользу этого обвинения говорит обнаруженная в вещах Деркача чернильная ручка, оборудованная скрытым микрофоном и видеокамерой.
Следствие считает, что он мог использовать "шпионский" инструмент, замаскированный под канцелярскую принадлежность, для незаметного сбора данных.
В 2020 году Деркач заявлял, что Запад должен вернуть Украине миллиарды долларов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Бойцы народных республик подвергались избиениям со стороны противника.